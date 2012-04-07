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Wiliwilliam
Du Konnyaku fait traditionnellement || Beatbox bansuri || 1 caméra 1 appât 1 poisson
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40389
Karma: 20930
Production traditionnelle en usine japonaise de konnyaku, un aliment traditionnel japonais fabriqué à partir de l'amidon de l'igname konjac (également connue sous le nom de « Langue du diable »).
Il est célèbre pour sa texture gélatineuse et caoutchouteuse ainsi que pour ses incroyables bienfaits pour la santé.


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Le bansurî est la grande flûte traversière indienne classique et est probablement le plus ancien instrument de musique de l'Inde du nord.


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pala.... palaaa.. pa pa pa pa pa pa PA PA PA PA PA !


Contribution le : Aujourd'hui 12:41:12
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FMJ65
Re: Du Konnyaku fait traditionnellement || Beatbox bansuri || 1 caméra 1 appât 1 poisson
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17378
Karma: 6793
1. Miam ! Bon appétit !!!

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:57
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