Du Konnyaku fait traditionnellement || Beatbox bansuri || 1 caméra 1 appât 1 poisson
|Wiliwilliam
|
Du Konnyaku fait traditionnellement || Beatbox bansuri || 1 caméra 1 appât 1 poisson
|
2 #1
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40389
Karma: 20930
|
Production traditionnelle en usine japonaise de konnyaku, un aliment traditionnel japonais fabriqué à partir de l'amidon de l'igname konjac (également connue sous le nom de « Langue du diable »).
Il est célèbre pour sa texture gélatineuse et caoutchouteuse ainsi que pour ses incroyables bienfaits pour la santé.
Chargement de la vidéo...
-------------------------------------------------------
Le bansurî est la grande flûte traversière indienne classique et est probablement le plus ancien instrument de musique de l'Inde du nord.
Chargement de la vidéo...
-------------------------------------------------------
pala.... palaaa.. pa pa pa pa pa pa PA PA PA PA PA !
Chargement de la vidéo...
Contribution le : Aujourd'hui 12:41:12
|Signaler
|FMJ65
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17378
Karma: 6793
|
1. Miam ! Bon appétit !!!
Contribution le : Aujourd'hui 13:24:57
|Signaler