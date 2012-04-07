

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40389 Karma: 20930



Il est célèbre pour sa texture gélatineuse et caoutchouteuse ainsi que pour ses incroyables bienfaits pour la santé.

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Le bansurî est la grande flûte traversière indienne classique et est probablement le plus ancien instrument de musique de l'Inde du nord.

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pala.... palaaa.. pa pa pa pa pa pa PA PA PA PA PA !

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Production traditionnelle en usine japonaise de konnyaku, un aliment traditionnel japonais fabriqué à partir de l'amidon de l'igname konjac (également connue sous le nom de « Langue du diable »).Il est célèbre pour sa texture gélatineuse et caoutchouteuse ainsi que pour ses incroyables bienfaits pour la santé.-------------------------------------------------------Le bansurî est la grande flûte traversière indienne classique et est probablement le plus ancien instrument de musique de l'Inde du nord.-------------------------------------------------------pala.... palaaa.. pa pa pa pa pa pa PA PA PA PA PA !

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:12