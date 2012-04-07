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Wiliwilliam
Laver ses chats comme du linge
 2  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40393
Karma: 20936
J'ai pas les mots 😱 j'ai eu 2 chats. Les seuls fois où j'ai dû les laver c'est après des opérations chez le vétérinaire. Ils ne pouvaient plus se laver eux même à cause de leur collerette.


Contribution le : Aujourd'hui 18:29:55
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FMJ65
Re: Laver ses chats comme du linge
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17379
Karma: 6795
Le séchoir à chats ! 😁

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:54
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