|Wiliwilliam
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Laver ses chats comme du linge
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2 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 20936
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J'ai pas les mots j'ai eu 2 chats. Les seuls fois où j'ai dû les laver c'est après des opérations chez le vétérinaire. Ils ne pouvaient plus se laver eux même à cause de leur collerette.
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Contribution le : Aujourd'hui 18:29:55
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Le séchoir à chats !
Contribution le : Aujourd'hui 19:24:54
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