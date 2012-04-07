Laver ses chats comme du linge



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40393 Karma: 20936

j'ai eu 2 chats. Les seuls fois où j'ai dû les laver c'est après des opérations chez le vétérinaire. Ils ne pouvaient plus se laver eux même à cause de leur collerette.

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J'ai pas les motsj'ai eu 2 chats. Les seuls fois où j'ai dû les laver c'est après des opérations chez le vétérinaire. Ils ne pouvaient plus se laver eux même à cause de leur collerette.

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:55