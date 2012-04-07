Bille guitariste || WTF lalalalala || Coin stratégique sur la table
|Wiliwilliam
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Bille guitariste || WTF lalalalala || Coin stratégique sur la table
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Pendant un marathon, à un point de réapprovisionnement, un bénévole constate que les coureurs préfèrent le gobelet en fin de table.
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Contribution le : Aujourd'hui 07:52:16
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