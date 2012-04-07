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Wiliwilliam
Bille guitariste || WTF lalalalala || Coin stratégique sur la table
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40396
Karma: 20940


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Pendant un marathon, à un point de réapprovisionnement, un bénévole constate que les coureurs préfèrent le gobelet en fin de table.


Contribution le : Aujourd'hui 07:52:16
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