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Wiliwilliam
Robot bouddhiste || Sculpture en fil de laque de Xiamen || Seringue alimentaire réutilisable
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Le premier moine robot humanoïde de la Corée du Sud a fait ses débuts au temple Jogye à Séoul, à l'approche de l'anniversaire de Bouddha. Gabi, le robot de 130 centimètres de haut, portait une robe bouddhiste traditionnelle gris et brun et se tenait devant les moines alors qu'il s'engageait à se consacrer au bouddhisme.


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La sculpture en fil de laque de Xiamen (漆线雕, qi xian diao) est un patrimoine culturel immatériel reconnu au niveau national de la province du Fujian, en Chine, avec une histoire s'étendant sur plus de 300 ans.

Elle consiste à créer des motifs fins en relief en enroulant des fils minces et souples fabriqués à partir d'un mélange de laque, d'huile de tung et de poudre de brique, historiquement utilisés pour décorer des statues bouddhistes.


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Présentée au Concours Lépine, Koor est une bouteille écologique et réutilisable conçue pour réduire les déchets plastiques !


Contribution le : Aujourd'hui 07:52:34
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