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Wiliwilliam
Expo paléo en 3D || Sculpture modelée impressionnante || Concours 2026 de brâme de cerf
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40396
Karma: 20940
Au Musée d'histoire naturelle de Shanghai, cette exposition utilise une technologie de simulation 3D sans lunettes pour projeter une image réaliste d'un dinosaure directement sur la dalle fossile, ramenant de manière vivante cette créature préhistorique à la vie.


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Championnat du monde de raire 2026 en Allemagne.
Pas de blague svp, respectez les sportifs!


Contribution le : Aujourd'hui 07:52:53
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