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Wiliwilliam
Cours de physique en Chine
 3  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40400
Karma: 20952
La physique par la pratique!


Contribution le : Aujourd'hui 11:04:21
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alfosynchro
Re: Cours de physique en Chine
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19218
Karma: 8268
C'est bien, ça n'a pas l'air de les traumatiser les tenues uniformes. Je suis un peu pour.

Bien joué la démonstration !

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:30
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blahmeuh
Re: Cours de physique en Chine
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1243
Karma: 473
ah donc c'est comme ça que jaillissent les idées ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:25
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