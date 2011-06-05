|Wiliwilliam
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Cours de physique en Chine
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3 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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La physique par la pratique!
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Contribution le : Aujourd'hui 11:04:21
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8268
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C'est bien, ça n'a pas l'air de les traumatiser les tenues uniformes. Je suis un peu pour.
Bien joué la démonstration !
Contribution le : Aujourd'hui 11:11:30
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|blahmeuh
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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ah donc c'est comme ça que jaillissent les idées ?
Contribution le : Aujourd'hui 11:44:25
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