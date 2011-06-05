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Wiliwilliam Cours de physique en Chine 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40400 Karma: 20952

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La physique par la pratique!

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:21

alfosynchro Re: Cours de physique en Chine 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19218 Karma: 8268 C'est bien, ça n'a pas l'air de les traumatiser les tenues uniformes. Je suis un peu pour.



Bien joué la démonstration !

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:30

blahmeuh Re: Cours de physique en Chine 0 #3

Je suis accro Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1243 Karma: 473 ah donc c'est comme ça que jaillissent les idées ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:25