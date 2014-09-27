Le River Don Steam Engin, un moteur à vapeur de taille xxXXL



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17386 Karma: 6801



C'est le moteur à vapeur le plus puissant jamais construit. Quelle bête !!!





https://www.reddit.com/comments/1t5m4dw Construit en 1904, c'est un 3 cylindres de 1m de diamètre ! Il fonctionnait à 160 psi et développait jusqu'à 12 000 CV (8.9 MW) !!! Il a été en service durant 50 ans et a été produit à 4 exemplaires dans le monde. Il se trouve désormais au musée Kelham Island de Sheffield en Angleterre.C'est le moteur à vapeur le plus puissant jamais construit. Quelle bête !!!

Contribution le : Hier 23:27:54