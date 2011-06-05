|domi13180
|
Un homme compare les casques de travail
|
1 #1
|
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1361
Karma: 3069
|
Un homme compare les casques de travail donnés aux ouvriers (jaune) et aux managers (rouge) en Chine.
https://www.reddit.com/comments/1t76rd0
Contribution le : Hier 22:17:06
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19233
Karma: 8270
|
Je ne lui fais pas dire !
Contribution le : Hier 22:46:55
|Signaler
|FMJ65
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17387
Karma: 6805
|
Ce n'est pas une ségrégation du Parti, c'est juste une optimisation financière (bin oui, il y a moins de contre-maîtres que d'ouvriers !). Et en plus un ouvrier ça coûte pas cher à remplacer !
Contribution le : Hier 22:58:17
|Signaler