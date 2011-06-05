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domi13180 Un homme compare les casques de travail 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1361 Karma: 3069





https://www.reddit.com/comments/1t76rd0 Un homme compare les casques de travail donnés aux ouvriers (jaune) et aux managers (rouge) en Chine.

Contribution le : Hier 22:17:06

FMJ65 Re: Un homme compare les casques de travail 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17387 Karma: 6805 Ce n'est pas une ségrégation du Parti, c'est juste une optimisation financière (bin oui, il y a moins de contre-maîtres que d'ouvriers !). Et en plus un ouvrier ça coûte pas cher à remplacer !

Contribution le : Hier 22:58:17