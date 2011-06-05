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domi13180
Un homme compare les casques de travail
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1361
Karma: 3069
Un homme compare les casques de travail donnés aux ouvriers (jaune) et aux managers (rouge) en Chine.


https://www.reddit.com/comments/1t76rd0

Contribution le : Hier 22:17:06
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alfosynchro
Re: Un homme compare les casques de travail
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19233
Karma: 8270
Je ne lui fais pas dire !

Contribution le : Hier 22:46:55
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FMJ65
Re: Un homme compare les casques de travail
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17387
Karma: 6805
Ce n'est pas une ségrégation du Parti, c'est juste une optimisation financière (bin oui, il y a moins de contre-maîtres que d'ouvriers !). Et en plus un ouvrier ça coûte pas cher à remplacer !

Contribution le : Hier 22:58:17
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