Extinction d'un incendie en utilisant le principe de Bernoulli
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Extinction d'un incendie en utilisant le principe de Bernoulli
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2 #1
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Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Un fluide en mouvement crée une dépression, c’est le principe de Bernoulli (1738).
L’eau de la lance est dirigée parallèlement à la fenêtre. Elle crée une dépression qui aspire l’air de la pièce en feu.
Qui dit pas d’air, dit plus de feu.
(explication simple de fabrizio.bucella sur insta)
https://www.reddit.com/comments/1t5kjlg
Contribution le : Aujourd'hui 12:04:13
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|alfosynchro
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0 #2
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Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Presque trois siècles que ça existe, et je ne le savais pas...
Bien joué.
Contribution le : Aujourd'hui 12:32:12
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