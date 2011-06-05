Extinction d'un incendie en utilisant le principe de Bernoulli



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17395 Karma: 6808



L’eau de la lance est dirigée parallèlement à la fenêtre. Elle crée une dépression qui aspire l’air de la pièce en feu.

Qui dit pas d’air, dit plus de feu.

(explication simple de fabrizio.bucella sur insta)





https://www.reddit.com/comments/1t5kjlg Un fluide en mouvement crée une dépression, c’est le principe de Bernoulli (1738).L’eau de la lance est dirigée parallèlement à la fenêtre. Elle crée une dépression qui aspire l’air de la pièce en feu.Qui dit pas d’air, dit plus de feu.(explication simple de fabrizio.bucella sur insta)

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:13