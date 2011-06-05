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FMJ65
Extinction d'un incendie en utilisant le principe de Bernoulli
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17395
Karma: 6808
Un fluide en mouvement crée une dépression, c’est le principe de Bernoulli (1738).
L’eau de la lance est dirigée parallèlement à la fenêtre. Elle crée une dépression qui aspire l’air de la pièce en feu.
Qui dit pas d’air, dit plus de feu.
(explication simple de fabrizio.bucella sur insta)


https://www.reddit.com/comments/1t5kjlg

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:13
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alfosynchro
Re: Extinction d'un incendie en utilisant le principe de Bernoulli
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19244
Karma: 8272
Presque trois siècles que ça existe, et je ne le savais pas...

Bien joué.

Contribution le : Aujourd'hui 12:32:12
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