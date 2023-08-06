Le résultat plutôt intéressant d'un accident de moto à Vancouver



Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1373 Karma: 3087



https://www.reddit.com/comments/1t8tjvd



Une collision grave s'est produite aujourd'hui à l'intersection de l'avenue 72 et de la route Scott, près de l'entrée du Scottsdale Centre à la frontière Surrey-Delta. L'impact était suffisamment sévère pour propulser la motocyclette haut dans les airs, où elle est restée suspendue à un poteau de feu de circulation.

Il semble que le motard est blessé mais vivant.



Autre vue.



https://www.reddit.com/comments/1t8px4d Une collision grave s'est produite aujourd'hui à l'intersection de l'avenue 72 et de la route Scott, près de l'entrée du Scottsdale Centre à la frontière Surrey-Delta. L'impact était suffisamment sévère pour propulser la motocyclette haut dans les airs, où elle est restée suspendue à un poteau de feu de circulation.Il semble que le motard est blessé mais vivant.Autre vue.

Contribution le : Aujourd'hui 15:07:52