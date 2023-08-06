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domi13180
Le résultat plutôt intéressant d'un accident de moto à Vancouver
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1373
Karma: 3087

https://www.reddit.com/comments/1t8tjvd

Une collision grave s'est produite aujourd'hui à l'intersection de l'avenue 72 et de la route Scott, près de l'entrée du Scottsdale Centre à la frontière Surrey-Delta. L'impact était suffisamment sévère pour propulser la motocyclette haut dans les airs, où elle est restée suspendue à un poteau de feu de circulation.
Il semble que le motard est blessé mais vivant.

Autre vue.

https://www.reddit.com/comments/1t8px4d

Contribution le : Aujourd'hui 15:07:52
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