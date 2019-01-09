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domi13180
Et maintenant ils vont faire comment ?
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1373
Karma: 3087

https://www.reddit.com/comments/1t8w0hl

ça pourrait donner des idées à Denis Brogniart.

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:58
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MYRRZINN
Re: Et maintenant ils vont faire comment ?
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3046
Karma: 5491
@domi13180

ça pourrait donner des idées à Denis Brogniart.


Pour leur faire acheter une Qashkai Nissan e-Power ?
Contribution le : Aujourd'hui 16:50:24
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