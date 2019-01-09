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domi13180 Et maintenant ils vont faire comment ? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1373 Karma: 3087

https://www.reddit.com/comments/1t8w0hl



ça pourrait donner des idées à Denis Brogniart. ça pourrait donner des idées à Denis Brogniart.

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:58

MYRRZINN Re: Et maintenant ils vont faire comment ? 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3046 Karma: 5491 @domi13180



ça pourrait donner des idées à Denis Brogniart.



Pour leur faire acheter une Qashkai Nissan e-Power ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:24