|domi13180
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Et maintenant ils vont faire comment ?
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1t8w0hl
ça pourrait donner des idées à Denis Brogniart.
Contribution le : Aujourd'hui 16:22:58
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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@domi13180
ça pourrait donner des idées à Denis Brogniart.
Pour leur faire acheter une Qashkai Nissan e-Power ?
Contribution le : Aujourd'hui 16:50:24
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