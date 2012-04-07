Tennis de table en slow-mo || Tee-shirt anti-noyade || Accident avec un bus de ramassage scolaire
|Wiliwilliam
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Tennis de table en slow-mo || Tee-shirt anti-noyade || Accident avec un bus de ramassage scolaire
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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ça rend très bien !
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Pour prémunir de la noyade d'enfants qui tomberaient dans une piscine.
En attendant que ça sorte, vous devrez encore garder un œil sur votre enfant si vous ne voulez pas qu'il se noie. Désolé.
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Les bus d'école aux US sont conçu pour "gagner" les accidents de la route. En gros ils sont conçu pour bien tout encaisser.
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Contribution le : Aujourd'hui 12:07:46
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