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Wiliwilliam
Arcaea, jeu de piano ultra rapide || Record du monde d'escalade || Le son d'un kalimba avec micro
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40414
Karma: 20978
ça s'est déroulé pendant un showcase de Speedon, un marathon de speedrun caritatif sur 4 jours, à Lyon.
L'organisation a récolté ~2300000€ pour Médecin du monde.


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Zhao Yicheng fixe un nouveau record à 4.54s.


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Le son ne provient que de cet instrument.


Contribution le : Aujourd'hui 12:08:05
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