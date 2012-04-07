Arcaea, jeu de piano ultra rapide || Record du monde d'escalade || Le son d'un kalimba avec micro
|Wiliwilliam
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Arcaea, jeu de piano ultra rapide || Record du monde d'escalade || Le son d'un kalimba avec micro
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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ça s'est déroulé pendant un showcase de Speedon, un marathon de speedrun caritatif sur 4 jours, à Lyon.
L'organisation a récolté ~2300000€ pour Médecin du monde.
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Zhao Yicheng fixe un nouveau record à 4.54s.
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Le son ne provient que de cet instrument.
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Contribution le : Aujourd'hui 12:08:05
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