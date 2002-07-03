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Koreus Accident de scooter 0 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 76759 Karma: 38490 Chargement de la vidéo...



Contribution le : Aujourd'hui 19:24:24

FMJ65 Re: Accident de scooter 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17401 Karma: 6822 IA a encore quelques progrès à faire question gestion de la physique .....

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:04

Kendaar Re: Accident de scooter 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3169 Karma: 1821 c'est quoi la charge maximale autorisé sur ce genre de scoot, 150kg peut etre? on est large au dessus là !

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:33