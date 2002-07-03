|Koreus
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Accident de scooter
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0 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Contribution le : Aujourd'hui 19:24:24
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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IA a encore quelques progrès à faire question gestion de la physique .....
Contribution le : Aujourd'hui 19:38:04
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|Kendaar
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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c'est quoi la charge maximale autorisé sur ce genre de scoot, 150kg peut etre? on est large au dessus là !
Contribution le : Aujourd'hui 19:38:33
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