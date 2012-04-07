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Wiliwilliam
Les Bleus débarquent aux Etats-Unis
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40427
Karma: 20985
Pub Orange pour le départ de l'équipe de France aux E-Us.

Orange - Les Bleus débarquent en Amérique. Et ce n'est pas pour jouer la comédie

Je préfère largement celle-ci: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic243136.html pour le dernier Euro. C'était original et intelligent.
Là c'est un peu gênant 😅

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:36
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JCM77
Re: Les Bleus débarquent aux Etats-Unis
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1768
Karma: 1744
Bon, ça passe quand même bien. D'ailleurs, le slogan confirme qu'ils n'y vont pas pour jouer la comédie. Ou seulement sur le terrain 😉

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:44
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Wiliwilliam
Re: Les Bleus débarquent aux Etats-Unis
 1  #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40427
Karma: 20985
@JCM77 défaite et match nul en phase de pool, into grève, into match nul, into zidane nouvel entraînement into coupe du monde 2030 pour nous 😁

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:54
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FMJ65
Re: Les Bleus débarquent aux Etats-Unis
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17405
Karma: 6831
Un peu de second degré dans le foot, ça leur fait pas de mal !

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:01
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