|Wiliwilliam
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Les Bleus débarquent aux Etats-Unis
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Pub Orange pour le départ de l'équipe de France aux E-Us.
Orange - Les Bleus débarquent en Amérique. Et ce n'est pas pour jouer la comédie
Je préfère largement celle-ci: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic243136.html pour le dernier Euro. C'était original et intelligent.
Là c'est un peu gênant
Contribution le : Aujourd'hui 09:54:36
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|JCM77
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
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Bon, ça passe quand même bien. D'ailleurs, le slogan confirme qu'ils n'y vont pas pour jouer la comédie. Ou seulement sur le terrain
Contribution le : Aujourd'hui 10:17:44
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|Wiliwilliam
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1 #3
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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@JCM77 défaite et match nul en phase de pool, into grève, into match nul, into zidane nouvel entraînement into coupe du monde 2030 pour nous
Contribution le : Aujourd'hui 10:28:54
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Un peu de second degré dans le foot, ça leur fait pas de mal !
Contribution le : Aujourd'hui 11:48:01
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