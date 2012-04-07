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Wiliwilliam Les Bleus débarquent aux Etats-Unis 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40427 Karma: 20985



Orange - Les Bleus débarquent en Amérique. Et ce n'est pas pour jouer la comédie



Je préfère largement celle-ci:

Là c'est un peu gênant Pub Orange pour le départ de l'équipe de France aux E-Us.Orange - Les Bleus débarquent en Amérique. Et ce n'est pas pour jouer la comédieJe préfère largement celle-ci: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic243136.html pour le dernier Euro. C'était original et intelligent.Là c'est un peu gênant

Contribution le : Aujourd'hui 09:54:36

JCM77 Re: Les Bleus débarquent aux Etats-Unis 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1768 Karma: 1744 Bon, ça passe quand même bien. D'ailleurs, le slogan confirme qu'ils n'y vont pas pour jouer la comédie. Ou seulement sur le terrain

Contribution le : Aujourd'hui 10:17:44

Wiliwilliam Re: Les Bleus débarquent aux Etats-Unis 1 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40427 Karma: 20985 JCM77 défaite et match nul en phase de pool, into grève, into match nul, into zidane nouvel entraînement into coupe du monde 2030 pour nous défaite et match nul en phase de pool, into grève, into match nul, into zidane nouvel entraînement into coupe du monde 2030 pour nous

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:54

FMJ65 Re: Les Bleus débarquent aux Etats-Unis 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17405 Karma: 6831 Un peu de second degré dans le foot, ça leur fait pas de mal !

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:01