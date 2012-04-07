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Wiliwilliam
Mecha GD01 (gundam arrive fort!) || fail saut chien || Fail enfant vélo
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40427
Karma: 20985
La société Unitree a construit un genre d'exosquelette, le GD01, en prévision des futurs attaques de Kaïju (cette dernière info est à vérifier)


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Un vélo rentre dans un enfant, ... et s'en va tranquillement


Contribution le : Aujourd'hui 11:00:57
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