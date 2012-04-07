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Wiliwilliam Mecha GD01 (gundam arrive fort!) || fail saut chien || Fail enfant vélo 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40427 Karma: 20985

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Un vélo rentre dans un enfant, ... et s'en va tranquillement

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La société Unitree a construit un genre d'exosquelette, le GD01, en prévision des futurs attaques de Kaïju (cette dernière info est à vérifier)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un vélo rentre dans un enfant, ... et s'en va tranquillement

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:57