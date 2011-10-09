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Kilroy1
Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdre ?
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21037
Karma: 27918

https://www.reddit.com/comments/1taegjm

@blahmeuh Merci j'ai modifier le titre, le génie c'est toi 😊

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:11
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blahmeuh
Re: Coup de bol ou coup de génie ?
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1254
Karma: 475
@Kilroy1 "Coup de bol ou coup de génie ?"

Juste, plus rien à perdre !

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:49
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