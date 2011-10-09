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Kilroy1 Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdre ? 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21037 Karma: 27918

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@blahmeuh Merci j'ai modifier le titre, le génie c'est toi Merci j'ai modifier le titre, le génie c'est toi

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:11