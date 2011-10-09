Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdre ?
|Kilroy1
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Coup de bol, coup de génie ou juste plus rien à perdre ?
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1taegjm
@blahmeuh Merci j'ai modifier le titre, le génie c'est toi
Contribution le : Aujourd'hui 20:10:11
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|blahmeuh
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1 #2
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Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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@Kilroy1 "Coup de bol ou coup de génie ?"
Juste, plus rien à perdre !
Contribution le : Aujourd'hui 20:13:49
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