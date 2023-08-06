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domi13180 Nid en fibre de drone filoguidé 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1387 Karma: 3118



https://www.reddit.com/comments/1tab4e3 Les oiseaux en Ukraine ont commencé à construire des nids avec des câbles à fibre optique provenant de drones FPV. Étant donné que le brouillage radio est si courant, les opérateurs utilisent maintenant des lignes de fibre en traîne pour le contrôle ; et quand les drones tombent, les câbles jonchent le paysage.

Contribution le : Aujourd'hui 00:46:49