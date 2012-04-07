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Wiliwilliam
Live de robots triant des paqueets pendant 8h
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40436
Karma: 20994
Observez une équipe de robots humanoïdes effectuer un service complet de 8 heures avec des performances "équivalentes" à celles d'humains. Il s'agit du fonctionnement entièrement autonome d'Helix-02.

Lien du live:



Je ne comprends pas l'intérêt de l'avoir fait humanoïde. Autant donner une forme plus adapté au tri.

Contribution le : Aujourd'hui 21:20:18
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