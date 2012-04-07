|Wiliwilliam
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Live de robots triant des paqueets pendant 8h
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Observez une équipe de robots humanoïdes effectuer un service complet de 8 heures avec des performances "équivalentes" à celles d'humains. Il s'agit du fonctionnement entièrement autonome d'Helix-02.
Lien du live:
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Je ne comprends pas l'intérêt de l'avoir fait humanoïde. Autant donner une forme plus adapté au tri.
Contribution le : Aujourd'hui 21:20:18
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