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Wiliwilliam Live de robots triant des paqueets pendant 8h 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40436 Karma: 20994



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Je ne comprends pas l'intérêt de l'avoir fait humanoïde. Autant donner une forme plus adapté au tri. Observez une équipe de robots humanoïdes effectuer un service complet de 8 heures avec des performances "équivalentes" à celles d'humains. Il s'agit du fonctionnement entièrement autonome d'Helix-02.Lien du live:Je ne comprends pas l'intérêt de l'avoir fait humanoïde. Autant donner une forme plus adapté au tri.

Contribution le : Aujourd'hui 21:20:18