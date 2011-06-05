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domi13180 Traitement de la constipation en médecine indienne (du moins je pense) 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1391 Karma: 3139

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C'est quoi comme foret ?

Et s'il ne perce pas au bon endroit il peut éventuellement refermer avec une agrafeuse. C'est quoi comme foret ?Et s'il ne perce pas au bon endroit il peut éventuellement refermer avec une agrafeuse.

Contribution le : Hier 23:57:35