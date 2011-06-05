Traitement de la constipation en médecine indienne (du moins je pense)
|domi13180
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Traitement de la constipation en médecine indienne (du moins je pense)
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1tbymmq
C'est quoi comme foret ?
Et s'il ne perce pas au bon endroit il peut éventuellement refermer avec une agrafeuse.
Contribution le : Hier 23:57:35
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Le genre de blague qui troue le cul !
Contribution le : Aujourd'hui 01:09:20
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