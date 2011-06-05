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domi13180
Traitement de la constipation en médecine indienne (du moins je pense)
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1391
Karma: 3139

https://www.reddit.com/comments/1tbymmq

C'est quoi comme foret ?
Et s'il ne perce pas au bon endroit il peut éventuellement refermer avec une agrafeuse.

Contribution le : Hier 23:57:35
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alfosynchro
Re: Traitement de la constipation en médecine indienne (du moins je pense)
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19270
Karma: 8279
Le genre de blague qui troue le cul !

Contribution le : Aujourd'hui 01:09:20
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