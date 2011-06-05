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domi13180
Un policier se tire dessus par inadvertance
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1391
Karma: 3139

https://www.reddit.com/comments/1tbww8x

A priori le coup est parti, a ricoché sur la paroi de l'ascenseur et paf dans l'estomac.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/video-offduty-police-officer-accidentally-shoots-himself-in-a-lift-9960190.html

Contribution le : Aujourd'hui 00:11:30
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alfosynchro
Re: Un policier se tire dessus par inadvertance
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19270
Karma: 8279
Citation :

@domi13180 a écrit:
A priori le coup est parti...

... et il est revenu. 😞

Les USA qui se tirent dessus, moi, j'y vois tout un symbole.

Contribution le : Aujourd'hui 01:07:56
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