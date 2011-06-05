|domi13180
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Un policier se tire dessus par inadvertance
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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https://www.reddit.com/comments/1tbww8x
A priori le coup est parti, a ricoché sur la paroi de l'ascenseur et paf dans l'estomac.
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/video-offduty-police-officer-accidentally-shoots-himself-in-a-lift-9960190.html
Contribution le : Aujourd'hui 00:11:30
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Citation :
... et il est revenu.
Les USA qui se tirent dessus, moi, j'y vois tout un symbole.
Contribution le : Aujourd'hui 01:07:56
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