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domi13180 Un policier se tire dessus par inadvertance 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 1391 Karma: 3139

https://www.reddit.com/comments/1tbww8x



A priori le coup est parti, a ricoché sur la paroi de l'ascenseur et paf dans l'estomac.



https://www.independent.co.uk/news/world/americas/video-offduty-police-officer-accidentally-shoots-himself-in-a-lift-9960190.html A priori le coup est parti, a ricoché sur la paroi de l'ascenseur et paf dans l'estomac.

Contribution le : Aujourd'hui 00:11:30

alfosynchro Re: Un policier se tire dessus par inadvertance 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19270 Karma: 8279

@domi13180 a écrit:

A priori le coup est parti...

... et il est revenu.



Les USA qui se tirent dessus, moi, j'y vois tout un symbole. Citation :... et il est revenu.Les USA qui se tirent dessus, moi, j'y vois tout un symbole.

Contribution le : Aujourd'hui 01:07:56