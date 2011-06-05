Films de tests nucléaires déclassifiés et remasterisés en haute définition
|Wiliwilliam
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Films de tests nucléaires déclassifiés et remasterisés en haute définition
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1 #1
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La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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On aurait sûrement pu se passer de cette petite musique de fond pour des images de cet acabit.
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Contribution le : Aujourd'hui 10:48:27
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8281
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@Wiliwilliam
Tu préfères cette musique là ?
Compilation Explosions
Contribution le : Aujourd'hui 11:23:02
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