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Wiliwilliam
Films de tests nucléaires déclassifiés et remasterisés en haute définition
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40446
Karma: 20997
On aurait sûrement pu se passer de cette petite musique de fond pour des images de cet acabit.


Contribution le : Aujourd'hui 10:48:27
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alfosynchro
Re: Films de tests nucléaires déclassifiés et remasterisés en haute définition
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19272
Karma: 8281
@Wiliwilliam
Tu préfères cette musique là ?

Compilation Explosions

Contribution le : Aujourd'hui 11:23:02
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