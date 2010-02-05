Bras de fer || Bras de fer



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40458 Karma: 21002



En Chine, des carrières de pierre attribuées simultanément à deux entreprises par appel d'offres ont été le théâtre de guerres d'excavatrices.

Chargement de la vidéo...



-------------------------------------------------------



Un homme a du mal à se positionner pour faire un bras de fer. (Il tente surtout de tricher).

Chargement de la vidéo...

Guerre de pelleteuse, un genre de bras de fer non?En Chine, des carrières de pierre attribuées simultanément à deux entreprises par appel d'offres ont été le théâtre de guerres d'excavatrices.-------------------------------------------------------Un homme a du mal à se positionner pour faire un bras de fer. (Il tente surtout de tricher).

Contribution le : Aujourd'hui 17:23:48