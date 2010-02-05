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Wiliwilliam
Bras de fer || Bras de fer
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40458
Karma: 21002
Guerre de pelleteuse, un genre de bras de fer non?
En Chine, des carrières de pierre attribuées simultanément à deux entreprises par appel d'offres ont été le théâtre de guerres d'excavatrices.


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Un homme a du mal à se positionner pour faire un bras de fer. (Il tente surtout de tricher).


Contribution le : Aujourd'hui 17:23:48
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Jashugan13
Re: Bras de fer || Bras de fer
 0  #2
Je m'installe
Inscrit: 05/02/2010 21:38
Post(s): 493
Karma: 596

Ceci est un vrai jeu. Ils sont fous ces japonais.

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:55
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