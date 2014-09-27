|FMJ65
|
Crocus, le réacteur nucléaire universitaire suisse
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17416
Karma: 6849
|
A propos de Mister Bidouille, encore une excellente vidéo. Ca change un peu des shorts 30s putamachin !
Je ne connaissais pas cette installation et j'ai trouvé cela super mais alors super intéressant !
Du coup on regrette presque une vidéo de 10h détaillant les capteurs et les expériences qu'ils utilisent et font avec ce petit joujou !
Contribution le : Aujourd'hui 12:34:37
|Signaler