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FMJ65
Crocus, le réacteur nucléaire universitaire suisse
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17416
Karma: 6849
A propos de Mister Bidouille, encore une excellente vidéo. Ca change un peu des shorts 30s putamachin !
Je ne connaissais pas cette installation et j'ai trouvé cela super mais alors super intéressant !
Du coup on regrette presque une vidéo de 10h détaillant les capteurs et les expériences qu'ils utilisent et font avec ce petit joujou !


Contribution le : Aujourd'hui 12:34:37
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