Crocus, le réacteur nucléaire universitaire suisse



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17416 Karma: 6849

A propos de Mister Bidouille, encore une excellente vidéo. Ca change un peu des shorts 30s putamachin !

Je ne connaissais pas cette installation et j'ai trouvé cela super mais alors super intéressant !

Du coup on regrette presque une vidéo de 10h détaillant les capteurs et les expériences qu'ils utilisent et font avec ce petit joujou !





Contribution le : Aujourd'hui 12:34:37