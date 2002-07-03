|Koreus
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Membre Premium
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1 #1
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Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76797
Karma: 38493
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Depuis toujours, le karma permet de mettre en avant les membres qui participent activement à Koreus à travers leurs commentaires, leurs votes et leurs contributions à la communauté.
Aujourd’hui, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition : le statut Membre Premium.
En échange de points karma, les membres peuvent désormais échanger 300 points de karma contre un statut Premium pendant 30 jours et profiter de plusieurs avantages :
* suppression des publicités (pas toutes les pages encore, mais j'y travaille),
* suppression de la bannière cookies,
* rang spécial Premium.
* accès au forum Premium.
Ce système est avant tout une façon de remercier les membres les plus actifs du site.
Et ce n’est que le début : d’autres améliorations et avantages seront ajoutés progressivement pour les membres Premium.
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Contribution le : Aujourd'hui 18:47:31
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|Wiliwilliam
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1 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40465
Karma: 20706
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Intéressant. Je me demandais pourquoi le forum des sports avait bougé. Je comprends mieux.
Contribution le : Aujourd'hui 18:55:08
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