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Koreus
Membre Premium
 1  #1
Webhamster
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76797
Karma: 38493
Depuis toujours, le karma permet de mettre en avant les membres qui participent activement à  Koreus à travers leurs commentaires, leurs votes et leurs contributions à la communauté.

Aujourd’hui, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition : le statut Membre Premium.

En échange de points karma, les membres peuvent désormais échanger 300 points de karma contre un statut Premium pendant 30 jours et profiter de plusieurs avantages :

* suppression des publicités (pas toutes les pages encore, mais j'y travaille),
* suppression de la bannière cookies,
* rang spécial Premium.
* accès au forum Premium.

Ce système est avant tout une façon de remercier les membres les plus actifs du site.

Et ce n’est que le début : d’autres améliorations et avantages seront ajoutés progressivement pour les membres Premium.

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Contribution le : Aujourd'hui 18:47:31
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Wiliwilliam
Re: Membre Premium
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40465
Karma: 20706
Intéressant. Je me demandais pourquoi le forum des sports avait bougé. Je comprends mieux.

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:08
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