Boum, quand votre coeur fait boum ♫



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17422 Karma: 6865

Du bol parce qu'avec cette intrication, c'était pas gagné que les éjections se passent bien. L'important, c'est que les pilotes soient indemnes !

Ca s'est passé lors d'une démonstration au meeting aérien de Gunfighter Skies Air Show situé près de fla base aérienne de Mountain Home Air Force, dans l'Idaho.

Les avions, ce sont des Boeing EA-18G Growler d'un montant de 70M$/unit environ.

Contribution le : Aujourd'hui 09:59:00