|filleapoil
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Boum, quand votre coeur fait boum ♫
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 02/11/2005 23:58
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Aux États-Unis, dans l'Idaho, deux avions de chasse se sont fait un gros câlin en plein vol… mais ça ne s'est pas fini comme prévu :
Two fighter jets collide at Idaho air show
Les parachutes se sont ouverts et les quatre pilotes sont arrivés sains et saufs.
Contribution le : Aujourd'hui 09:23:05
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Voilà des pirouettes qui reviennent cher !
Contribution le : Aujourd'hui 09:44:21
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Du bol parce qu'avec cette intrication, c'était pas gagné que les éjections se passent bien. L'important, c'est que les pilotes soient indemnes !
Ca s'est passé lors d'une démonstration au meeting aérien de Gunfighter Skies Air Show situé près de fla base aérienne de Mountain Home Air Force, dans l'Idaho.
Les avions, ce sont des Boeing EA-18G Growler d'un montant de 70M$/unit environ.
Contribution le : Aujourd'hui 09:59:00
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