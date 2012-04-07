La safety car qui provoque un accident || La plus grande ferme solaire en mer au monde



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40480 Karma: 20709



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La Chine a mis en service la plus grande ferme solaire en mer ouverte au monde fin 2025.



2,3 millions de panneaux solaires.

2 934 plateformes en acier.

11 736 pieux enfoncés dans le fond océanique.



Génère environ 1,78 TWh par an, assez pour alimenter autour de 2,67 millions de personnes.



Construite pour résister aux tempêtes de force 11 et aux glaces marines tout en étant située à près de 8 km au large.



La zone en dessous sert à de l'aquaculture.

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En F4 russe, la voiture de sécurité s'est positionnée en travers pendant que les pilotes fonçaient-------------------------------------------------------La Chine a mis en service la plus grande ferme solaire en mer ouverte au monde fin 2025.2,3 millions de panneaux solaires.2 934 plateformes en acier.11 736 pieux enfoncés dans le fond océanique.Génère environ 1,78 TWh par an, assez pour alimenter autour de 2,67 millions de personnes.Construite pour résister aux tempêtes de force 11 et aux glaces marines tout en étant située à près de 8 km au large.La zone en dessous sert à de l'aquaculture.

Contribution le : Aujourd'hui 12:39:29