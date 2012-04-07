Collision entre deux avions || Nouveau genre d'IRM || Un atterrissage d'urgence d'un hydravion



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40480 Karma: 20709



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GE HealthCare, géant mondial de l'imagerie médicale, a fait appel à l'Institut français de recherche technologique (IRT) Jules Verne et à la PME française Loiretech, pour développer (sur le plan logiciel) Allia Moveo, un arceau mobile qui va transformer l'imagerie.

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Pas de blessés

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Images de la collision en plein vol entre une paire de Super Hornets/Growlers de la Marine lors du salon aérien Gunfighter Skies à la Mountain Home Air Force Base.-------------------------------------------------------GE HealthCare, géant mondial de l'imagerie médicale, a fait appel à l'Institut français de recherche technologique (IRT) Jules Verne et à la PME française Loiretech, pour développer (sur le plan logiciel) Allia Moveo, un arceau mobile qui va transformer l'imagerie.-------------------------------------------------------Pas de blessés

Contribution le : Aujourd'hui 12:39:45