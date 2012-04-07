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Wiliwilliam
Collision entre deux avions || Nouveau genre d'IRM || Un atterrissage d'urgence d'un hydravion
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40480
Karma: 20709
Images de la collision en plein vol entre une paire de Super Hornets/Growlers de la Marine lors du salon aérien Gunfighter Skies à la Mountain Home Air Force Base.


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GE HealthCare, géant mondial de l'imagerie médicale, a fait appel à l'Institut français de recherche technologique (IRT) Jules Verne et à la PME française Loiretech, pour développer (sur le plan logiciel) Allia Moveo, un arceau mobile qui va transformer l'imagerie.


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Pas de blessés


Contribution le : Aujourd'hui 12:39:45
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