Hoodmaps, cartographie collaborative ... particulière
|Wiliwilliam
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Hoodmaps, cartographie collaborative ... particulière
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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« Comme un poisson dans l’eau » ! C’est ce que tout le monde souhaiterait ressentir en débarquant dans un quartier inconnu. Cependant, si les cartes traditionnelles renseignent sur différentes caractéristiques d’une ville, elles demeurent muettes concernant l’atmosphère humaine pouvant y prévaloir. Heureusement, pour cela, il y a Hoodmaps.
En effet, la cartographie collaborative Hoodmaps vise à combler cette lacune. Idéal pour les locataires ou acheteurs qui veulent découvrir l’atmosphère d’un quartier avant de chercher un logement. Attention cependant, consulter cette carte nécessite un second degré bien établi. L’Agencerie, votre agence immobilière à Bordeaux Chartrons, vous présente tout ce que vous devez savoir.
Paris: https://hoodmaps.com/paris-neighborhood-map
Lyon: https://hoodmaps.com/lyon-neighborhood-map
Bruxelles: https://hoodmaps.com/brussels-neighborhood-map
Tokyo: https://hoodmaps.com/tokyo-neighborhood-map (tout le centre est catégorisé "touriste" quelle horreur d'y vivre!)
Contribution le : Aujourd'hui 12:45:32
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