Hoodmaps, cartographie collaborative ... particulière



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40480 Karma: 20709





En effet, la cartographie collaborative Hoodmaps vise à combler cette lacune. Idéal pour les locataires ou acheteurs qui veulent découvrir l’atmosphère d’un quartier avant de chercher un logement. Attention cependant, consulter cette carte nécessite un second degré bien établi. L’Agencerie, votre agence immobilière à Bordeaux Chartrons, vous présente tout ce que vous devez savoir.







Paris: https://hoodmaps.com/paris-neighborhood-map

Lyon: https://hoodmaps.com/lyon-neighborhood-map

Bruxelles: https://hoodmaps.com/brussels-neighborhood-map

Tokyo: « Comme un poisson dans l’eau » ! C’est ce que tout le monde souhaiterait ressentir en débarquant dans un quartier inconnu. Cependant, si les cartes traditionnelles renseignent sur différentes caractéristiques d’une ville, elles demeurent muettes concernant l’atmosphère humaine pouvant y prévaloir. Heureusement, pour cela, il y a Hoodmaps.En effet, la cartographie collaborative Hoodmaps vise à combler cette lacune. Idéal pour les locataires ou acheteurs qui veulent découvrir l’atmosphère d’un quartier avant de chercher un logement. Attention cependant, consulter cette carte nécessite un second degré bien établi. L’Agencerie, votre agence immobilière à Bordeaux Chartrons, vous présente tout ce que vous devez savoir. https://hoodmaps.com/tokyo-neighborhood-map (tout le centre est catégorisé "touriste" quelle horreur d'y vivre!)

Contribution le : Aujourd'hui 12:45:32