2 Étatsuniens font les débiles dans un zoo au Japon

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L'un d'eux a sauté dans l'enclos déguisé pendant que son ami filmait la scène, provoquant la panique des singes. Bien joué les bouffons.

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2 Américains ont été arrêtés au Japon après être entrés dans l’enclos des singes du zoo d'Ichikawa, connu pour héberger le singe Punch (le petit singe abandonné par sa mère qui a comblé l'absence avec un doudou en forme de singe).L'un d'eux a sauté dans l'enclos déguisé pendant que son ami filmait la scène, provoquant la panique des singes. Bien joué les bouffons.

Contribution le : Aujourd'hui 12:54:07