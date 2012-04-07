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Wiliwilliam
2 Étatsuniens font les débiles dans un zoo au Japon
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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2 Américains ont été arrêtés au Japon après être entrés dans l’enclos des singes du zoo d'Ichikawa, connu pour héberger le singe Punch (le petit singe abandonné par sa mère qui a comblé l'absence avec un doudou en forme de singe).
L'un d'eux a sauté dans l'enclos déguisé pendant que son ami filmait la scène, provoquant la panique des singes. Bien joué les bouffons.


Contribution le : Aujourd'hui 12:54:07
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