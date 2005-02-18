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Yazguen
Joli saut et entrée dans l'eau dans un toboggan au parc aquatique
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16187
Karma: 17203

https://www.reddit.com/comments/1tgeokp

Contribution le : Aujourd'hui 16:39:51
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Wiliwilliam
Re: Joli saut et entrée dans l'eau dans un toboggan au parc aquatique
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40493
Karma: 20716
Je me demandais ce qu'il foutait au début, mais en fait il s'asperge d'eau. Chacun sa technique 😁

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:03
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