Joli saut et entrée dans l'eau dans un toboggan au parc aquatique
|Yazguen
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Joli saut et entrée dans l'eau dans un toboggan au parc aquatique
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Contribution le : Aujourd'hui 16:39:51
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Je me demandais ce qu'il foutait au début, mais en fait il s'asperge d'eau. Chacun sa technique
Contribution le : Aujourd'hui 16:50:03
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