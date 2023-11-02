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Akira2023
Vilain Coeur sort un des plus beaux titres du printemps avec Madame Caprice
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Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
Post(s): 73


Après le succès de leur collaboration avec JoeyStarr, le duo français Vilain Cœur fait son grand retour avec le single Madame Caprice, désormais disponible en digital.

« Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus vraie... » À travers cette chanson pop singulière, le groupe interroge avec brio notre besoin perpétuel de reconnaissance et le vide des apparences.

Le clip, esthétique et puissant, met en scène une femme livrant un duel chromatique à son propre reflet. Parue symboliquement le 17 mai lors de la Journée mondiale contre la transphobie, cette œuvre touchante est portée par une comédienne transgenre inspirante.


Vilain Coeur - Madame Caprice

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:02
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