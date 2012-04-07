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Stupe
Une chanson douce
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 11/10/2013 18:48
Post(s): 4250
Hello tout le monde !!

Ca fait bien longtemps que je n'ai pas posté sur Koreus ... peut être que certains anciens vont se souvenir de moi 🙂 en tout cas moi je me souviens de vous !

Bref !
Je me suis mis à la musique récemment et je voulais savoir si c'était toléré de faire sa pub ici haha
Peut être que ce merveilleux site fera des merveilles et me propulsera au sommet de la gloire ...

Tenez moi au courant

Bisous

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:05
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Stupe
Re: Une chanson douce
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 11/10/2013 18:48
Post(s): 4250
sauf que le site est en état de léthargie

c'est ma faute je suis parti et je suis revenu trop tard...

aimez vos parents merde

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:07
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Wiliwilliam
Re: Une chanson douce
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40502
Karma: 20726
@Stupe Ho salut!!! Depuis le temps! Comment ça va??

Du coup tu veux nous faire écouter quoi?

Contribution le : Aujourd'hui 18:34:34
_________________
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