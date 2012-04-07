Une chanson douce



Je masterise ! Inscrit: 11/10/2013 18:48 Post(s): 4250

Hello tout le monde !!



Ca fait bien longtemps que je n'ai pas posté sur Koreus ... peut être que certains anciens vont se souvenir de moi en tout cas moi je me souviens de vous !



Bref !

Je me suis mis à la musique récemment et je voulais savoir si c'était toléré de faire sa pub ici haha

Peut être que ce merveilleux site fera des merveilles et me propulsera au sommet de la gloire ...



Tenez moi au courant



Bisous Ca fait bien longtemps que je n'ai pas posté sur Koreus ... peut être que certains anciens vont se souvenir de moien tout cas moi je me souviens de vous !Bref !Je me suis mis à la musique récemment et je voulais savoir si c'était toléré de faire sa pub ici hahaPeut être que ce merveilleux site fera des merveilles et me propulsera au sommet de la gloire ...Tenez moi au courantBisous

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:05