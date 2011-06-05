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Wiliwilliam Structure un peu rouillée 1 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40506 Karma: 20727 Lâche çaaa!

Vent dans le micro, attention à votre son

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Mais qu'est ce qu'il foutLâche çaaa!Vent dans le micro, attention à votre son

Contribution le : Aujourd'hui 21:19:59

alfosynchro Re: Structure un peu rouillée 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19330 Karma: 8287 Le fabricant de boulons n'a pas respecté le cahier des charges ?

Ou quelqu'un s'est trompé en rédigeant le cahier des charges.

Bref y a comme qui dirait un problème.

Contribution le : Aujourd'hui 21:39:59