|Wiliwilliam
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Structure un peu rouillée
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Mais qu'est ce qu'il fout Lâche çaaa!
Vent dans le micro, attention à votre son
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Contribution le : Aujourd'hui 21:19:59
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8287
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Le fabricant de boulons n'a pas respecté le cahier des charges ?
Ou quelqu'un s'est trompé en rédigeant le cahier des charges.
Bref y a comme qui dirait un problème.
Contribution le : Aujourd'hui 21:39:59
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