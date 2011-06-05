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Wiliwilliam
Structure un peu rouillée
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40506
Karma: 20727
Mais qu'est ce qu'il fout 😱 Lâche çaaa!
⚠⚠ Vent dans le micro, attention à votre son ⚠⚠


Contribution le : Aujourd'hui 21:19:59
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alfosynchro
Re: Structure un peu rouillée
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19330
Karma: 8287
Le fabricant de boulons n'a pas respecté le cahier des charges ?
Ou quelqu'un s'est trompé en rédigeant le cahier des charges.
Bref y a comme qui dirait un problème.

Contribution le : Aujourd'hui 21:39:59
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