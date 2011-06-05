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Wiliwilliam Les méga-fermes aux Etats-unis || Belle défense au tennis de table || Comment "équilibrer" un pneu 2 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40518 Karma: 20732

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La défense incroyable de Thibault Poret sur balle de set.

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Méga fermes industrielles aux États-Unis, les nouveaux cow-boys. Jusqu’à 120 000 bêtes sont parfois entassées dans ces véritables usines.-------------------------------------------------------La défense incroyable de Thibault Poret sur balle de set.-------------------------------------------------------

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:27