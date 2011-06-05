Laisser tomber une caméra dans un récif



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19335 Karma: 8289

Ça me fait penser à une grosse coloscopie...



Hypothèse pour la récupération : un dispositif qui gonfle un petit ballon pour la remontée (à condition qu'il ne se coince pas dans les récifs...

Sinon, le trou ne paraît pas étroit, peut-être qu'un plongeur est descendu ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:46