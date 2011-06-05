|Wiliwilliam
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Laisser tomber une caméra dans un récif
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Les moments où l'instructeur de plongée Miyakojima Kuni-san laisse tomber sa caméra sous-marine dans un trou au fond de la mer.
L'histoire ne dit pas comment la caméra a été récupérée.
Chargement de la vidéo...
Contribution le : Aujourd'hui 12:26:36
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Ça me fait penser à une grosse coloscopie...
Hypothèse pour la récupération : un dispositif qui gonfle un petit ballon pour la remontée (à condition qu'il ne se coince pas dans les récifs...
Sinon, le trou ne paraît pas étroit, peut-être qu'un plongeur est descendu ?
Contribution le : Aujourd'hui 12:55:46
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|Gog077
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Peut-être un fil de pêche pour la remonter ?
Contribution le : Aujourd'hui 13:33:31
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