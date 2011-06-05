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Wiliwilliam
Laisser tomber une caméra dans un récif
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40523
Karma: 20732
Les moments où l'instructeur de plongée Miyakojima Kuni-san laisse tomber sa caméra sous-marine dans un trou au fond de la mer.
L'histoire ne dit pas comment la caméra a été récupérée.


Contribution le : Aujourd'hui 12:26:36
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alfosynchro
Re: Laisser tomber une caméra dans un récif
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19335
Karma: 8289
Ça me fait penser à une grosse coloscopie...

Hypothèse pour la récupération : un dispositif qui gonfle un  petit ballon pour la remontée (à condition qu'il ne se coince pas dans les récifs...
Sinon, le trou ne paraît pas étroit, peut-être qu'un plongeur est descendu ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:46
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Gog077
Re: Laisser tomber une caméra dans un récif
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2510
Karma: 1442
Peut-être un fil de pêche pour la remonter ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:31
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