Minimiser la poussière pendant une destruction || Simulation d'un cycliste || Tournesols en papier
|Wiliwilliam
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Minimiser la poussière pendant une destruction || Simulation d'un cycliste || Tournesols en papier
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Jets d'eau utilisés pour minimiser la propagation de poussière lors d'une démolition en Allemagne.
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"Il m'a roulé dessus"
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Sacré précision. C'est particulièrement satisfaisant à regarder.
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Contribution le : Aujourd'hui 14:48:28
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