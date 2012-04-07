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Wiliwilliam
Minimiser la poussière pendant une destruction || Simulation d'un cycliste || Tournesols en papier
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40527
Karma: 20739
Jets d'eau utilisés pour minimiser la propagation de poussière lors d'une démolition en Allemagne.


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"Il m'a roulé dessus"


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Sacré précision. C'est particulièrement satisfaisant à regarder.


Contribution le : Aujourd'hui 14:48:28
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