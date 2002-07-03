Nouveauté Top Membres



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40536 Karma: 21153





C'est très intéressant de voir 2 tendances: les koreusiens du forum et les koreusiens des articles.



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(en or les koreusiens qui ont 4x plus de karma des commentaires que du forum) Ha! Gros tableau de détails maintenantC'est très intéressant de voir 2 tendances: les koreusiens du forum et les koreusiens des articles.(en bleu les koreusiens qui ont 4x plus de karma du forum que des commentaires)(en or les koreusiens qui ont 4x plus de karma des commentaires que du forum)

Contribution le : Hier 21:52:28