|Koreus
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Nouveauté Top Membres
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76863
Karma: 39019
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J'ai changé la façon dont les points sont comptés pour le Top Membre.
Maintenant, j'utilise le karma.
Vous recevez un vote, vous gagnez un point de karma = 1 point pour le top membre
Vous passez en article vous gagnez 10 points de karma = 10 points pour le top membre
C'est rétroactif pour l'année 2026. Donc 17 membres ont vu leur karma augmenter.
Contribution le : Hier 21:37:07
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40536
Karma: 21153
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Ha! Gros tableau de détails maintenant
C'est très intéressant de voir 2 tendances: les koreusiens du forum et les koreusiens des articles.
(en bleu les koreusiens qui ont 4x plus de karma du forum que des commentaires)
(en or les koreusiens qui ont 4x plus de karma des commentaires que du forum)
Contribution le : Hier 21:52:28
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|Koreus
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 76863
Karma: 39019
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Oui et ça a toujours été comme ça.
Les membres du forum et les membres des commentaires.
Contribution le : Hier 22:25:39
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