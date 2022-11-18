Nouveau cimatiseur espagnol



Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 690 Karma: 637

A Alhaurín de la Torre les grands-mères se mobilisent (vraisemblablement depuis3 ans) pour bâtir des crochets géants qui procurent de l'ombre aux rues de leur village et peuvent apporter jusqu'à 10°C de baisse de température aux promeneurs. L'ouvrage qui fait plus de 60m de long pour 500m² est décroché à l'automne, lavé et réinstallé l'année suivante. Il y avait eu des initiatives similaires avec des grandes toiles en tissu synthétique... Là c'est réutilisable, recyclable et assez classe je trouve et en plus ça attire les touristes! Et ça a fait des émules dans d'autres bourgades espagnoles.





Contribution le : Aujourd'hui 06:33:02