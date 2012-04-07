Les initiatives technologiques européennes



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40541 Karma: 21157

Alternatives européennes aux produits numériques.

Le site aide à trouver des alternatives européennes aux services et produits numériques, tels que les services cloud et les produits SaaS.



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On peut lister par catégorie, ou bien par service non-européen que l'on souhaite remplacer.







Bon c'est intéressant, mais ... Certains services proposés sont plus """européens""" que européens. Le site aide à trouver des alternatives européennes aux services et produits numériques, tels que les services cloud et les produits SaaS.On peut lister par catégorie, ou bien par service non-européen que l'on souhaite remplacer.Bon c'est intéressant, mais ... Certains services proposés sont plus """européens""" que européens.

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:27