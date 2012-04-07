Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Les initiatives technologiques européennes
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40541
Karma: 21157
Alternatives européennes aux produits numériques.
Le site aide à trouver des alternatives européennes aux services et produits numériques, tels que les services cloud et les produits SaaS.

Lien vers le site 🔗

On peut lister par catégorie, ou bien par service non-européen que l'on souhaite remplacer.



Bon c'est intéressant, mais ... Certains services proposés sont plus """européens""" que européens.

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:27
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.