plante pew pew pew || De l'eau inséparable || Largage d'un DC-10



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40541 Karma: 21158



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Deux fioles d'eau pure sont séparées, tout en restant reliées par un filament de liquide suspendu, maintenu en place par un champ électrique. Un rappel que la matière n'est jamais vraiment figée, mais simplement des motifs d'énergie brièvement maintenus ensemble par les conditions qui leur permettent d'exister.

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Précédé par un avion de marquage

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Vidéo au ralenti d'une plante d'oxalis corniculé (Oxalis corniculata) éjectant des graines à grande vitesse, une méthode de dispersion des graines connue sous le nom de ballochorie, ou dispersion balistique.-------------------------------------------------------Deux fioles d'eau pure sont séparées, tout en restant reliées par un filament de liquide suspendu, maintenu en place par un champ électrique. Un rappel que la matière n'est jamais vraiment figée, mais simplement des motifs d'énergie brièvement maintenus ensemble par les conditions qui leur permettent d'exister.-------------------------------------------------------Précédé par un avion de marquage

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:03