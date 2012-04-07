Concurrence déloyale || Pompe à eau sans électricité || Jeu du mikado inversé de la mort



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40541 Karma: 21158



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Pas d'électricité, pas de carburant, juste de l'eau. La pompe Bunyip "révolutionne" le fonctionnement de l'irrigation dans les fermes australiennes.



Alimentée par la gravité, elle utilise l'énergie de l'eau qui tombe pour pomper un plus petit volume d'eau en amont, sans besoin d'électricité ni de carburant.

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WTF

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Une tortue attire toutes les femelles paons avec une seule plume. De quoi rendre jaloux le magnifique paon qui se démène à côté.-------------------------------------------------------Pas d'électricité, pas de carburant, juste de l'eau. La pompe Bunyip "révolutionne" le fonctionnement de l'irrigation dans les fermes australiennes.Alimentée par la gravité, elle utilise l'énergie de l'eau qui tombe pour pomper un plus petit volume d'eau en amont, sans besoin d'électricité ni de carburant.-------------------------------------------------------WTF

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:19