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Wiliwilliam
Concurrence déloyale || Pompe à eau sans électricité || Jeu du mikado inversé de la mort
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40541
Karma: 21158
Une tortue attire toutes les femelles paons avec une seule plume. De quoi rendre jaloux le magnifique paon qui se démène à côté.


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Pas d'électricité, pas de carburant, juste de l'eau. La pompe Bunyip "révolutionne" le fonctionnement de l'irrigation dans les fermes australiennes.

Alimentée par la gravité, elle utilise l'énergie de l'eau qui tombe pour pomper un plus petit volume d'eau en amont, sans besoin d'électricité ni de carburant.


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WTF


Contribution le : Aujourd'hui 09:29:19
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FMJ65
Re: Concurrence déloyale || Pompe à eau sans électricité || Jeu du mikado inversé de la mort
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17433
Karma: 7419
1. Le mâle paon a les boules !!!

Contribution le : Aujourd'hui 10:21:00
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