Forever, le spectacle hommage à Michael Jackson revient en France en 2027
|Akira2023
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Forever, le spectacle hommage à Michael Jackson revient en France en 2027
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Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
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Les fans de Michael Jackson vont être ravis ! Le spectacle hommage Forever – The Best Show About The King of Pop revient en France pour une grande tournée exceptionnelle et fera escale à Paris au Grand Rex le samedi 23 janvier 2027 pour deux représentations uniques à 17h et 20h45.
Ce spectacle hommage à Michael Jackson, approuvé par des membres de la famille Jackson, est génial. Porté par un orchestre live et une mise en scène millimétrée, Forever restitue avec une précision remarquable les plus grands succès et les chorégraphies iconiques de Michael Jackson.
Toutes les dates de la tournée
TEASER OFFICIEL | FOREVER - THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP
Contribution le : Aujourd'hui 13:16:13
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