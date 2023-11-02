Forever, le spectacle hommage à Michael Jackson revient en France en 2027



Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 74





Les fans de Michael Jackson vont être ravis ! Le spectacle hommage Forever – The Best Show About The King of Pop revient en France pour une grande tournée exceptionnelle et fera escale à Paris au Grand Rex le samedi 23 janvier 2027 pour deux représentations uniques à 17h et 20h45.



Ce spectacle hommage à Michael Jackson, approuvé par des membres de la famille Jackson, est génial. Porté par un orchestre live et une mise en scène millimétrée, Forever restitue avec une précision remarquable les plus grands succès et les chorégraphies iconiques de Michael Jackson.



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TEASER OFFICIEL | FOREVER - THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP Les fans de Michael Jackson vont être ravis ! Le spectacle hommage Forever – The Best Show About The King of Pop revient en France pour une grande tournée exceptionnelle et fera escale à Paris au Grand Rex le samedi 23 janvier 2027 pour deux représentations uniques à 17h et 20h45.Ce spectacle hommage à Michael Jackson, approuvé par des membres de la famille Jackson, est génial. Porté par un orchestre live et une mise en scène millimétrée, Forever restitue avec une précision remarquable les plus grands succès et les chorégraphies iconiques de Michael Jackson.TEASER OFFICIEL | FOREVER - THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP

Contribution le : Aujourd'hui 13:16:13