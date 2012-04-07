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FMJ65
Trembement de terre lors d'une plongée sous-marine
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17438
Karma: 7425
Ca rigole pas !!!


https://www.reddit.com/comments/1th01mu

Contribution le : Aujourd'hui 16:14:35
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Wiliwilliam
Re: Trembement de terre lors d'une plongée sous-marine
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40550
Karma: 20594
Déjà passé:
https://www.koreus.com/video/seisme-sous-eau.html
toujours aussi impressionnant!

Je lock.

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:11
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