|FMJ65
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Trembement de terre lors d'une plongée sous-marine
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2 #1
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Ca rigole pas !!!
https://www.reddit.com/comments/1th01mu
Contribution le : Aujourd'hui 16:14:35
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Déjà passé:
https://www.koreus.com/video/seisme-sous-eau.html
toujours aussi impressionnant!
Je lock.
Contribution le : Aujourd'hui 16:58:11
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