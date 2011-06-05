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Wiliwilliam Un crochet de sauvetage électrique || Un oiseau de proie a trop de choix 2 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40553 Karma: 20596

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Un oiseau de proie voit trop de cibles potentielles dans le ciel.

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Un crochet de sauvetage électrique (également connu sous le nom de crochet de sauvetage de sécurité ou crochet corporel) est un dispositif de sauvetage vital essentiel utilisé pour retirer en toute sécurité une personne incapacitée d'un danger électrique sous tension.-------------------------------------------------------Un oiseau de proie voit trop de cibles potentielles dans le ciel.

Contribution le : Aujourd'hui 17:49:37