Un crochet de sauvetage électrique || Un oiseau de proie a trop de choix
|Wiliwilliam
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Un crochet de sauvetage électrique || Un oiseau de proie a trop de choix
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un crochet de sauvetage électrique (également connu sous le nom de crochet de sauvetage de sécurité ou crochet corporel) est un dispositif de sauvetage vital essentiel utilisé pour retirer en toute sécurité une personne incapacitée d'un danger électrique sous tension.
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Un oiseau de proie voit trop de cibles potentielles dans le ciel.
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Contribution le : Aujourd'hui 17:49:37
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|alfosynchro
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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2. D'où l'expression "ne pas savoir où donner de la tête".
Contribution le : Aujourd'hui 18:39:23
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