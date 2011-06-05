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Wiliwilliam
Un crochet de sauvetage électrique || Un oiseau de proie a trop de choix
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 20596
Un crochet de sauvetage électrique (également connu sous le nom de crochet de sauvetage de sécurité ou crochet corporel) est un dispositif de sauvetage vital essentiel utilisé pour retirer en toute sécurité une personne incapacitée d'un danger électrique sous tension.


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Un oiseau de proie voit trop de cibles potentielles dans le ciel.


Contribution le : Aujourd'hui 17:49:37
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alfosynchro
Re: Un crochet de sauvetage électrique || Un oiseau de proie a trop de choix
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19353
Karma: 8292
2. D'où l'expression "ne pas savoir où donner de la tête".

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:23
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