un coussin pour le chien-chien || Gagner sans rien faire || Péter dans un F-35
|Wiliwilliam
|
un coussin pour le chien-chien || Gagner sans rien faire || Péter dans un F-35
|
3 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40553
Karma: 20596
|
Il n'en revient pas!
Chargement de la vidéo...
-------------------------------------------------------
Lors d'un jeu où il faut faire tomber l'adversaire, un participant ... ne fait rien ... et gagne!
Chargement de la vidéo...
-------------------------------------------------------
Chargement de la vidéo...
Contribution le : Aujourd'hui 17:49:53
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19353
Karma: 8292
|
1. +1
3. C'est tellement vrai !
Contribution le : Aujourd'hui 18:37:02
|Signaler