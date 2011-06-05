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Wiliwilliam
un coussin pour le chien-chien || Gagner sans rien faire || Péter dans un F-35
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40553
Karma: 20596
Il n'en revient pas!


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Lors d'un jeu où il faut faire tomber l'adversaire, un participant ... ne fait rien ... et gagne!


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Contribution le : Aujourd'hui 17:49:53
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alfosynchro
Re: un coussin pour le chien-chien || Gagner sans rien faire || Péter dans un F-35
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19353
Karma: 8292
1. +1

3. C'est tellement vrai !

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:02
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