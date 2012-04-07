|Wiliwilliam
|
Rixe entre supporter de l'OGC Nice
|
2 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40563
Karma: 20509
|
ça se passe le long du canal St Martin à Paris. L'incident a eu lieu hier soir.
Chargement de la vidéo...
Contribution le : Aujourd'hui 12:02:38
|Signaler
|FMJ65
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17444
Karma: 7441
|
2. Quel manque de confiance !!!!!
Contribution le : Aujourd'hui 12:14:58
|Signaler
|Loom-
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10948
Karma: 4698
|
1/ Et ces personnes là font les propre sur eux dans la vie de tout les jours, en fait il y a énormément de personnes fragiles dans le monde vus les casse de supporter.
Contribution le : Aujourd'hui 12:16:55
|Signaler
|JCM77
|
0 #4
|
Membre Premium
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1777
Karma: 1745
|
Contribution le : Aujourd'hui 12:18:26
|Signaler
|Wiliwilliam
|
1 #5
|
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40563
Karma: 20509
|
@JCM77 Merci, j'ai enlevé
Contribution le : Aujourd'hui 12:24:09
|Signaler