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Wiliwilliam
Rixe entre supporter de l'OGC Nice
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40563
Karma: 20509
ça se passe le long du canal St Martin à Paris. L'incident a eu lieu hier soir.


Contribution le : Aujourd'hui 12:02:38
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FMJ65
Re: Rixe entre supporter de l'OGC Nice || Accident de train évité de justesse
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17444
Karma: 7441
2. Quel manque de confiance !!!!!

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:58
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Loom-
Re: Rixe entre supporter de l'OGC Nice || Accident de train évité de justesse
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10948
Karma: 4698
1/ Et ces personnes là font les propre sur eux dans la vie de tout les jours, en fait il y a énormément de personnes fragiles dans le monde vus les casse de supporter.

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:55
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JCM77
Re: Rixe entre supporter de l'OGC Nice || Accident de train évité de justesse
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1777
Karma: 1745
2- DéJa Pété la tronche

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:26
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Wiliwilliam
Re: Rixe entre supporter de l'OGC Nice || Accident de train évité de justesse
 1  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40563
Karma: 20509
@JCM77 Merci, j'ai enlevé 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:09
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