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Wiliwilliam Rixe entre supporter de l'OGC Nice 2 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40563 Karma: 20509

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ça se passe le long du canal St Martin à Paris. L'incident a eu lieu hier soir.

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:38

Loom- Re: Rixe entre supporter de l'OGC Nice || Accident de train évité de justesse 0 #3

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10948 Karma: 4698 1/ Et ces personnes là font les propre sur eux dans la vie de tout les jours, en fait il y a énormément de personnes fragiles dans le monde vus les casse de supporter.

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:55