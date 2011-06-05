La différence entre Coca et Coca zéro || Petit bateau en roseau
|Wiliwilliam
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La différence entre Coca et Coca zéro || Petit bateau en roseau
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Une vidéo qui explique très bien la différence entre Coca-Cola et Coca-Cola Zero.
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Je ne connaissais pas, et c'est sur que je tenterai la prochaine fois que j'irai près d'un lac!
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Contribution le : Aujourd'hui 12:02:53
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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1. DJP
Contribution le : Aujourd'hui 12:15:36
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|alfosynchro
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0 #3
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Membre Premium
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Contribution le : Aujourd'hui 13:05:26
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