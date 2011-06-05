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Wiliwilliam La différence entre Coca et Coca zéro || Petit bateau en roseau 1 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40563 Karma: 20511

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Je ne connaissais pas, et c'est sur que je tenterai la prochaine fois que j'irai près d'un lac!

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Une vidéo qui explique très bien la différence entre Coca-Cola et Coca-Cola Zero.-------------------------------------------------------Je ne connaissais pas, et c'est sur que je tenterai la prochaine fois que j'irai près d'un lac!

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:53