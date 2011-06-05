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Wiliwilliam
La différence entre Coca et Coca zéro || Petit bateau en roseau
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40563
Karma: 20511
Une vidéo qui explique très bien la différence entre Coca-Cola et Coca-Cola Zero.


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Je ne connaissais pas, et c'est sur que je tenterai la prochaine fois que j'irai près d'un lac!


Contribution le : Aujourd'hui 12:02:53
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FMJ65
Re: Fail avion télécommandé || La différence entre Coca et Coca zéro || Petit bateau en roseau
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17444
Karma: 7441
1. DJP

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:36
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alfosynchro
Re: Fail avion télécommandé || La différence entre Coca et Coca zéro || Petit bateau en roseau
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19365
Karma: 8299
@Wiliwilliam https://www.koreus.com/modules/newbb/topic251533.html

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:26
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