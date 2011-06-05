Innondations massive à New York City || Livraison astucieuse || Un gros gros arbre bien massif
|Wiliwilliam
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Innondations massive à New York City || Livraison astucieuse || Un gros gros arbre bien massif
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Inondations massives dues à des averses torrentielles à New York City. La vidéo date du 20 mai 2026.
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Et surtout respectueuse de l'intégrité du colis.
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Un arbre imposant, profondément enfoui dans les montagnes du Yunnan, en Chine.
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Contribution le : Aujourd'hui 12:03:09
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|FMJ65
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2 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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3. Ca m'étonnerait à moitié qu'il soit en béton armé leur arbre !!!
Contribution le : Aujourd'hui 12:16:40
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Citation :
Oui, c'est fort probable
Contribution le : Aujourd'hui 12:28:42
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|alfosynchro
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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2. +1
3. Ça me fait penser aux arbres dans Avatar (taupomme)
Contribution le : Aujourd'hui 13:15:20
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