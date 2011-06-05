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Wiliwilliam
Innondations massive à New York City || Livraison astucieuse || Un gros gros arbre bien massif
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40563
Karma: 20511
Inondations massives dues à des averses torrentielles à New York City. La vidéo date du  20 mai 2026.


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Et surtout respectueuse de l'intégrité du colis.


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Un arbre imposant, profondément enfoui dans les montagnes du Yunnan, en Chine.


Contribution le : Aujourd'hui 12:03:09
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FMJ65
Re: Innondations massive à New York City || Livraison astucieuse || Un gros gros arbre bien massif
 2  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17444
Karma: 7441
3. Ca m'étonnerait à moitié qu'il soit en béton armé leur arbre !!!

Contribution le : Aujourd'hui 12:16:40
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Wiliwilliam
Re: Innondations massive à New York City || Livraison astucieuse || Un gros gros arbre bien massif
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40563
Karma: 20511
Citation :

@FMJ65 a écrit:
3. Ca m'étonnerait à moitié qu'il soit en béton armé leur arbre !!!


Oui, c'est fort probable 😂

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:42
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alfosynchro
Re: Innondations massive à New York City || Livraison astucieuse || Un gros gros arbre bien massif
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19365
Karma: 8299
2. +1
3. Ça me fait penser aux arbres dans Avatar (taupomme) 😉

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:20
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