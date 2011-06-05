Une grosse souris tente de se faufiler dans une canalisation
|Wiliwilliam
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Une grosse souris tente de se faufiler dans une canalisation
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle n'est pas une souris mais un phoque.
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Contribution le : Aujourd'hui 12:22:22
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|FefefeuJejejeu
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Là ça va on voit l'entrée d'eau, mais à la sortie…
Contribution le : Aujourd'hui 12:44:40
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|alfosynchro
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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C'est pour se nettoyer les narines
Contribution le : Aujourd'hui 13:23:00
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