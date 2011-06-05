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Wiliwilliam
Une grosse souris tente de se faufiler dans une canalisation
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40564
Karma: 20511
Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle n'est pas une souris mais un phoque.


Contribution le : Aujourd'hui 12:22:22
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FefefeuJejejeu
Re: Une grosse souris tente de se faufiler dans une canalisation
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 1920
Karma: 1238
Là ça va on voit l'entrée d'eau, mais à la sortie…

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:40
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alfosynchro
Re: Une grosse souris tente de se faufiler dans une canalisation
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19367
Karma: 8299
C'est pour se nettoyer les narines

Contribution le : Aujourd'hui 13:23:00
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